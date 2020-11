Anna Tatangelo, le lacrime dalla Hunziker: il motivo nascosto

Momento di commozione per Anna Tatangelo nella prima puntata di “All Together Now” che si è lasciata andare parlando di riconoscenza verso i propri genitori

Anna Tatangelo è una delle giurate vip di “All Together Now – La musica è cambiata”, la nuova terza edizione del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5. Anna, giurata insieme a J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone, ha rivelato di aver accettato soprattutto per la sua amicizia con Michelle Hunziker e spiega: “Insieme ci divertiamo e in questo show si gioca, si canta e si balla”, quindi attendiamo di vederla eseguire una delle sue nuove canzoni dopo il recente cambio look.

La bella cantante però ieri ci ha regalato anche un momento di commozione autentica. Come vuole il programma, alla giuria va il compito di confermare, accrescere o ridurre il punteggio assegnato dal muro e di commentare le esibizioni degli artisti in gara.

Anna Tatangelo si è sciolta in lacrime poco prima dell’esibizione di Beatrice Baldaccini, concorrente che ha raccontato di partecipare al programma per poter vincere il montepremi messo in palio, una parte del quale desidererebbe spendere per portare la madre a Machu Picchu dopo un periodo doloroso legato ad una brutta malattia superata e vinta.

Cosa ha fatto commuovere Anna Tatangelo?