Daniele Luttazzi fa un attacco a Fabio Fazio su Il Fatto Quotidiano. Il conduttore di “Che tempo che fa” è nel mirino e non è la prima volta

Ancora una volta Daniele Luttazzi torna ad attaccare il presentatore Fabio Fazio, facendo riferimento al programma televisivo “Che tempo che fa”. In un’intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano, il comico parla del conduttore, più volte preso di mira, affermando: “Trent’anni fa, qualcuno fece Gigi Marzullo che intervistava Hitler e Gesù, e il produttore di quel programma, Parenzo, lo censurò mettendo al suo posto una parodia bonaria di Marzullo fatta da Fabiofazio”. Scrive il nome volutamente attaccato sottolineando: “Tarallucci, e infatti oggi Fabiofazio ospita Marzullo, in siparietti divisivi come il brodino della nonna”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Paola Turani ha un nuovo look è fantastica, lo condivide su Instagram-FOTO

Attacco a Fabio Fazio, le parole di Daniele Luttazzi

Daniele Luttazzi non perde occasione di smontare il lavoro di Fazio, altre volte aveva affermato: “Ammirato dal fiuto rabdomantico con cui, su undicimila giornalisti italiani, FabioFazio riesce ogni volta a scovare nel mazzo quelli così educati da non contestargli mai le belinate”. E ancora:” Fazio attacca Salvini. Ma la Rai di Salvini, presieduta dal Marcello Foa, lo ha lasciato al suo posto senza neanche sfiorare l’appalto a Officina srl. – continua – Che è stato rinnovato tutti gli anni dalla Rai gialloverde alle condizioni di Fazio”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Joe Bastianich da Fabio Fazio avverte: “Se c’è il menu sporco, scappate”

E per finire ha anche fatto riferimento allo stipendio di Fazio, compenso che da sempre è al centro di grandissime polemiche. Luttazzi aveva detto così: “Con 2 milioni di ascoltatori, incassa 1 euro a spettatore quando il compenso di altri big va da 20 a 30 centesimi a spettatore”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter