Ballando con le Stelle, un ospite d’eccezione per l’omaggio a Gigi Proietti

Nella puntata di sabato 7 novembre a Ballando con le Stelle ci sarà un’ospite d’eccezione che ballerà per omaggiare il collega e amico Gigi Proietti

Visualizza questo post su Instagram Ciao Gigi! #gigiproietti Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) in data: 2 Nov 2020 alle ore 9:53 PST

La scomparsa di Gigi Proietti ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo che ha continuato a ricordare per i giorni a venire la carriera di uno dei massimi esponenti del teatro italiano. Amici e colleghi hanno omaggiato l’attore e hanno espresso il dolore provato alla notizia della sua morte, avvenuta nel giorno del suo 80esimo compleanno. Tra questi anche Stefania Sandrelli che ha affiancato Proietti ne Il maresciallo Rocca e con il quale aveva instaurato un rapporto di forte amicizia. Sarà proprio lei a regalargli una dedica speciale a Ballando con le Stelle.

LEGGI ANCHE -> Gigi Proietti, il suo ultimo regalo agli italiani

Stefania Sandrelli ospite a Ballando con le Stelle per omaggiare Gigi Proietti

Nella puntata di sabato 7 novembre sarà ospite a Ballando con le Stelle proprio Stefania Sandrelli che tornerà nel ruolo di ballerina dopo la sua esperienza all’interno del programma, avvenuta nel 2012. Questa volta l’attrice salirà sulla pista da ballo per un’occasione davvero speciale, un omaggio al caro amico Gigi Proietti. Non si sa cosa verrà messo in scena da Stefania, ma senza alcun dubbio sarà un momento di grandissima emozione per lei e per il pubblico.

LEGGI ANCHE -> Rita dalla Chiesa contro Antonella Elia: “Che iena!”

Dopo la sua scomparsa l’attrice ha parlato di lui al Corriere della sera, al quale ha rivelato di averlo sentito proprio pochi giorni prima. “Per me era un amico, un collega, ci siamo sempre trattati con grande affetto e grande stima. La vita senza di lui è vuota, come succede sempre con i grandi artisti” -ha dichiarato- “Il lutto non è certo solo mio, ma di tutti gli italiani“.

Per omaggiarlo ha così scelto il palco di Ballando con le Stelle che sta procedendo con la messa in onda nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria. Il ritorno di Stefania Sandrelli da Milly Carlucci darà modo al pubblico di salutare ancora una volta il grande Gigi. L’appuntamento è per sabato sera in prima serata su Rai1.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter