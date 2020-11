Il successo della food blogger nacque per caso: tutto partì nel 2009 dalla curiosità dei clienti che Benedetta serviva nell’agriturismo di famiglia ad Altidona, nelle Marche. “Gli ospiti mi chiedevano le ricette e io le caricavo su YouTube” un vecchio canale che aveva raggiunto le 100 mila visite, aveva dichiarato in una recente intervista.

“Avevamo ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevamo su Internet. Intanto continuavo a pubblicare le ricette. A un certo punto crescevano in un modo pazzesco. E il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fatto in casa da Benedetta. Non fosse per lui… “.

Infinita riconoscenza, insomma, nei confronti di chiunque l’abbia aiutata nel corso della sua scalata verso il successo.