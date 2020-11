Bonus pc e tablet. Quando e come ottenere fino a 500 €

Bonus pc e tablet. Quali sono i dettagli e i requisiti per poter avere diritto ad una sovvenzione destinata all’acquisto di pc, tablet e servizi internet

Didattica a distanza, smart working e inviti a rimanere a casa il più possibile rendendo quasi obbligatorio intrattenere rapporti sociali solo tramite dispositivi online. Era necessario introdurre un incentivo al riguardo, prende il via il bonus pc e tablet.

Finalmente è stata resa nota una data a partire dalla quale si potranno avviare le procedure per ottenerlo: 9 Novembre. Il COBUL (Comitato Banda ultra larga), presieduto da Paola Pisano, ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dichiara che le famiglie e i cittadini italiani con Isee non superiore a 20.000 euro potranno infatti richiedere un voucher fino a 500 euro. Secondo le prime stime da parte del governo, saranno circa 480.000 i nuclei familiari che ne trarranno beneficio.

La società Infratel Italia ha il compito di verificare e approvare le richieste da parte degli operatori che hanno proposto entro il 4 novembre le proprie offerte per aderire all’iniziativa.

Bonus pc e tablet. Il modulo scaricabile per la richiesta

Il bonus consisterà in un vero e proprio voucher sconto destinato all’acquisto di pc, tablet o servizi internet a banda larga, per venire incontro alle famiglie con basso reddito che si trovano costrette a casa e che affrontano una situazione economica aggravata dalla pandemia. L’erogazione di denaro avrà un valore massimo pari a 500 euro. E’ importante che il venditore dei servizi richiesti abbia aderito all’iniziativa attraverso gli accrediti forniti sul sito ufficiale dell’Infratel Italia. Potrà essere richiesto solamente un voucher per famiglia.

Qualora i fondi stanziati fossero in esubero, il Governo prevede che anche le famiglie con reddito Isee fino a 50.000 euro e le micro, piccole e medie imprese possano usufruire del bonus pc e tablet.

Per richiedere la sovvenzione, i cittadini dovranno compilare il modulo scaricabile QUI , consegnarlo al venditore fisico o telematico.

