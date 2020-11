Gesto inaspettato e incomprensibile quello di Flora Canto che allontana Paolo Bonolis dal suo compagno, mentre provava a consolarlo…

Grande commozione durante i funerali di Gigi Proietti celebrati questa mattina a Roma, dolore straziante soprattutto per alcuni personaggi particolarmente vicini al grande artista. Tra questi Enrico Brignano, allievo di Proietti e suo grande amico.

Non riesce a frenare le lacrime il comico romano e non riesce neanche a rispondere alle domande dei giornalisti che allontana con la voce spezzata dal pianto.

Durante la cerimonia aveva regalato l’ultimo saluto al suo insegnante: “Maestro mio è arrivato il momento del saluto. Se fossi stato bravo come te avrei composto un sonetto o una poesia… Ma io non lo fare non so capace e allora lo faccio in prosa a modo mio, come mi viene meglio. Anche se mi viene difficile trovate la forza per salutare te, che sei stato il mio mentore. Eri, sei, un gigante con cui ci siamo dovuti confrontare. Sei stato anche il nostro riparo quando abbiamo avuto bisogno. Grazie Gigi, eri e sei pura luce. Mi piace immaginarti sereno nel viaggio che hai intrapreso, certo di aver fatto un buon lavoro… Non ci sarai per un po’ di tempo. Vedi, non riesco a dire che non ci sarai più’”.

Paolo Bonolis allontanato da Flora Canto

Al termine della cerimonia, Paolo Bonolis si avvicina a Enrico Brignano per consolarlo ma il gesto di Flora Canto spiazza tutti.

Infatti la showgirl allontana Paolo Bonolis mentre cercava di confortare il suo amico e collega. Non si capisce perché l’abbia fatto. Probabilmente per rispettare le regole del distanziamento sociale, fatto sta che il conduttore romano se ne va e Flora ne approfitta per abbracciare il suo compagno.

“In questo periodo così buio, questa perdita non ci voleva e vedere te che aspetti Gigi, il tuo Gigi, nel suo amato Globe per dargli l’ultimo saluto mi fa male. Ci vorrà tanta forza per superare questo tempo e tanto tempo per ritrovare la forza, ma insieme ce la faremo…”, aveva scritto la Canto su Instagram per mostrare vicinanza al compagno, colpito dalla morte del suo grande maestro.

