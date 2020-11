Omicidio Casalnuovo, si è costituito il giovane che avrebbe ucciso Simone Frascogna

Si è costituito ed avrebbe confessato il ragazzo che nella serata di martedì avrebbe ucciso a coltellate Simone Frascogna a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Il giovane che nella serata di martedì ha accoltellato ed ucciso un ragazzo di 19 anni a Casalnuovo, in provincia di Napoli, si è costituito ai carabinieri. Il 18enne si è presentato presso la caserma dei militari dell’Arma insieme al suo avvocato nella notte ed avrebbe ammesso le proprie responsabilità durante un interrogatorio. Intanto gli inquirenti avrebbero fermato altri due ragazzi, la cui posizione è al vaglio della Procura. A condurre gli investigatori ai due sarebbero state le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.

Si è costituito ai carabinieri ed avrebbe confessato, l’assassino del giovane Simone Frascogna, il ragazzo di 19 anni accoltellato ed ucciso a Casalnuovo, comune in provincia di Napoli. Il reo confesso, sarebbe un 18enne che, interrogato dai militari dell’Arma, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Gli investigatori hanno individuato e fermato altri due ragazzi, di cui uno minorenne, i quali sono sospettati di essere parte del gruppo che ha aggredito il 19enne ed un suo amico.

L’omicidio si è consumato nella tarda serata di martedì 3 novembre in pieno centro. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti attraverso le immagini delle telecamere, come riporta Il Corriere della Sera, un’auto avrebbe inseguito la vettura sulla quale si trovavano Simone e l’amico. Il conducente della vettura ha lampeggiato al veicolo sul quale viaggiava la vittima per farlo fermare. Una volta fermatisi, dalle auto sarebbero scesi in totale cinque ragazzi tra i quali è scoppiata una rissa. Durante la colluttazione, uno di questi avrebbe estratto un coltello e colpito con sette fendenti Frascogna che si è accasciato a terra. Ferito nella colluttazione anche l’amico della vittima.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il 19enne presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove poco dopo i medici dichiarano il decesso, per le ferite riportate.

Non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato la lite e se nel gruppo che ha aggredito i due giovani vi fosse una quarta persona. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, riporta Il Corriere della Sera, vi sarebbe uno screzio legato alla viabilità, ma non si esclude che il tutto possa essere nato dopo dei complimenti ad una ragazza.

