Chiara Francini, in bianco e nero bella e sognante: “I want magic!” – FOTO

Chiara Francini vuole scappare dalla quotidianità ed immagina un mondo di magia. Bella e sexy come non mai su Instagram

Attrice e conduttrice televisiva, ora anche scrittrice. Chiara Francini si fa apprezzare sempre di più nel mondo dello spettacolo e della cultura per la sua bravura, il suo charme, il non omologarsi.

Chiara si distingue con la sua bellezza particolare, con la sua classe e il suo modo di fare. Si è fatta conoscere al grande pubblico tramite la televisione e le tante fiction di successo alle quali ha preso parte come Don Matteo 6, Romanzo criminale, Tutti pazzi per amore 2 e 3 e Non dirlo al mio capo.

E dal 2017 si è fatta apprezzare nelle vesti di scrittrice. Ben tre i libri che ha pubblicato, dal primo “Non parlare con la bocca piena”, passando per “Mia madre non lo deve sapere” fino al più recente, terzo e ultimo lavoro, per il momento, “Un anno felice”.

Insomma Chiara è una donna poliedrica e ricca di risorse, che ama cambiare e anche spesso, tranne che in amore però. Accanto a lei lo storico fidanzato di sempre, Frederick Lundqvist.

LEGGI ANCHE –> Sabrina Salerno nuda con solo il suo amico addosso – Foto

Chiara Francini e la sua voglia di magia

Visualizza questo post su Instagram . I don’t want realism I want magic! Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini) in data: 4 Nov 2020 alle ore 11:44 PST

Chiara Francini non si arrende di fronte alla difficile realtà che dobbiamo affrontare e vola via. Lo fa con l’immaginazione e con la sua voglia di sognare e vivere qualcosa di meglio. Lo ha detto in modo chiaro anche nel suo ultimo post su Instagram.

La bella attrice ha postato, infatti, una foto in bianco e nero, bellissima tra l’altro, in cui ci invita ad allontanarci dal realismo e a fuggire nelle braccia della magia. “I don’t want realism I want magic!” scrive a corredo del suo post.

Nella foto in bianco e nero Chiara Francini è bella e sognante. Con lo sguardo un po’ perso nel vuoto, sguardando un po’ di lato, ci mostra parte di sé.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Canalis, bikini invisibile in piscina: spettacolo bollente – Foto

Visualizza questo post su Instagram . Non je n’ai rien oublié… Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini) in data: 24 Ott 2020 alle ore 7:46 PDT

Un fiore nei capelli, che da un lato sono spostati dietro l’orecchio e gli altri che cadono lunghi sulla sua giacca di seta. Non ci mostra altro ma già questo basta per decretarla straordinaria e bellissima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.