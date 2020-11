Chiara Nasti esplosiva: top striminzito e seno di fuori. Da censura | FOTO

Chiara Nasti lascia i followers di stucco col suo ultimo post Instagram: il top striminzito evidenzia il seno esplosivo. Da censura

Visualizza questo post su Instagram 😋 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 5 Nov 2020 alle ore 6:35 PST

Una bellezza da censura Chiara Nasti, nel suo ultimo post su Instagram. L’influencer, sensuale e provocante come suo solito, mostra una silhouette da vera bambolina. Lo striminzito top di jeans le lascia parzialmente la pancia scoperta, accentuando il davanzale esplosivo. I pantaloni stretti e lo stivale nero le donano un look da “cowgirl”.

I followers impazziscono di fronte allo scatto “piccante”: “Bellissima“, “Tutta salute!” – le commentano ammaliati.

LEGGI ANCHE>Â Chiara Nasti, il lato A diffonde il piacere: curve sexy e pancia piatta FOTO

Chiara Nasti: chi è davvero l’influencer

Chiara Nasti, influencer e modella, è una fra le top social più seguite sul web: il suo profilo Instagram vanta infatti quasi 2 milioni di followers. Chiara, originaria di Napoli, è nata nel 1998, ed ha una sorella di nome Angela. Quest’ultima è nota al pubblico soprattutto per la partecipazione a Uomini e Donne, in veste di tronista.

La Nasti si fa strada come “fashion influencer“, aprendo il primo blog di moda nel 2013, dopo esser diventata “famosa” attraverso la sua pagina Facebook. Il suo primo brand di t-shirt, dal nome Chic Phobia, verrà lanciato nello stesso anno. La modella, guadagnando popolarità , collaborerà con marchi come Armani e Trussardi.

Visualizza questo post su Instagram Nastilove 100% Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 31 Ott 2020 alle ore 9:02 PDT

Nel 2015, Chiara sarà testimonial degli Italian Mtv Adwards. L’anno seguente è la volta del suo libro, “Diario di una fashion blogger“, il quale riscuoterà un clamoroso successo di vendite. La Nasti parteciperà inoltre all’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi, pur decidendo di abbandonare il programma di sua spontanea volontà , prima di essere eliminata.

L’influencer è inoltre molto chiacchierata per via delle sue relazioni, tra le quali si ricordano quelle con Emis Killa e con il calciatore Emanuele Borriello. Successivamente, la modella ha intrapreso una storia d’amore con Ugo Abbamonte, conclusasi nel febbraio di quest’anno.

Non si sa se, attualmente, ci sia qualcuno nel cuore della Nasti.

LEGGI ANCHE>Â Jasmine Carrisi, primo piano da diva e labbra sensuali. Bellissima. FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.