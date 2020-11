L’attrice ha scoperto l’orientamento sessuale di sua figlia nel periodo dell’adolescenza e successivamente ha coinvolto suo marito per non tenerlo all’oscuro.

Rosalinda è la terza figlia della coppia Mori-Celentano e non ha vissuto un’adolescenza facile. Fragile e ribelle, così si è contraddistinta nel corso degli anni Rosalinda che ha sofferto la sua omosessualità, non sentendosi completamente accettata dalla società.

La terzogenita di Celentano è sempre stata molto unita con la sua famiglia e le sue sorelle, soprattutto Rosita che l’ha sempre supportata e sostenuta in ogni sua scelta.

LEGGI ANCHE –> SUSANNA E CARLOTTA PROIETTI, CHI SONO LE AMATE FIGLIE DEL MATTATORE

Quando i genitori scoprirono l’omosessualità di Rosalinda

Claudia Mori, oggi che la figlia è adulta, racconta come ha scoperto la sua omosessualità.

Avvenne negli anni della sua adolescenza quando la vide scambiarsi un bacio con una sua coetanea. All’inizio credeva si trattasse di una bravata tra ragazze, poi ha chiesto spiegazioni all’altra sua figlia Rosita che ha negato per poi ammetterlo, chiedendo alla madre cosa ci sarebbe di grave se ciò che conta è solo la sua felicità.

Così Claudia Mori confessa di aver capito una cosa importante che oggi rimpiange: non aver detto a suo tempo a Rosalinda che il suo orientamento sessuale non era importante e non sarebbe cambiato nulla per loro.

LEGGI ANCHE –> BENEDETTA ROSSI, LA TELEFONATA CHE NON TI ASPETTI, POI LE LACRIME

Ciò che l’ha preoccupata di più nel corso degli anni è stata la società in cui viviamo, razzista e omofoba, che l’avrebbe ferita. “Ma i ragazzi devono essere incoraggiati a non cambiare e a rimanere loro stessi“, sostiene l’attrice.

Quando Adriano Celentano venne messo al corrente dell’omosessualità della sua ultima figlia accettò di buon grado la situazione e si comportò da padre amorevole non facendole mancare il suo affetto e la sua comprensione e rimanendo il più presente possibile con la figlia, così come aveva sempre fatto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter