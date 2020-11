Coronavirus, come ridurre il rischio di contagio nella propria abitazione

L’emergenza coronavirus avanza, il consiglio è di rimanere in casa, ma bisogna farlo in modo corretto. Vediamo le regole

L’emergenza sanitaria avanza e da domani per alcune regioni sarà un lockdown soft, con spostamenti vietati da e per altri comuni e regioni della zona rossa. Non va meglio nelle altre regioni che si trovano comunque a vivere una situazione di restrizioni, con il consiglio, da parte del Governo, di uscire il meno possibile da casa.

“State a casa il più possibile” è l’invito che arriva da più parti e da diversi giorni ormai. Questa l’indicazione che ci aiuterebbe ad abbassare la curva dei contagi secondo il Ministero della Salute e degli esperti. Restare a casa per avere meno contatti sociali possibili anche se restare tra le mura domestiche non è sinonimo di protezione al 100%.

Anche nelle proprie abitazioni però si registrano alcuni casi di contagio perché basta che un solo componente della famiglia sia positivo per rendere le proprie case, se non si fa attenzione, dei veri focolai che rischiano di diventare ancora più pericolosi.

Proprio per questo è bene seguire delle piccole e semplici regole che aiutano ad essere più scrupolosi disincentivando la condivisione anche in casa.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, la fase tre per il vaccino parte in Italia

Coronavirus, le regole da seguire in casa

La condivisione è proprio la prima cosa che va assolutamente evitate per ridurre il rischio di contagio nella propria abitazione. Ecco che è bene che in famiglia ognuno dovrebbe avere gli accessori che usa quotidianamente per sé, senza che un altro componente possa usarli.

Vale per il bagno con teli, accappatoi, spazzolini, bicchieri, rasoi, ma anche quando ci si siede a tavola con posate, bicchieri, tovaglioli e bottiglie. Non vanno scambiate o condivise. Anche i telefoni non dovrebbero essere condivisi e se proprio è necessario lo scambio andrebbe sanificato prima di cederlo ad un altro componente.

Per le famiglie che vivono in condominio, poi, sarebbe meglio e consigliato fare le scale e non usare l’ascensore. E se proprio lo si vuole usarlo meglio prenderlo da soli, uno alla volta, o solo in compagni dei propri congiunti. Altra piccola accortezza, prima di entrare in casa è consigliato togliersi le scarpe.

Evitare di accogliere gente in casa. Ridurre gli inviti e accogliere solo persone che per qualche motivo stretto non si può evitare.

LEGGI ANCHE –> Autocertificazione e corse all’aperto, come comportarsi dopo il Dpcm

E anche per i conviventi, infine, sarebbe meglio mantenere le distanze, diminuendo baci e abbracci e qualsiasi tipo di effusioni, anche con parenti e amici.

