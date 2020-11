Pandemia, i numeri delle terapie intensive: la situazione regione per regione

Il Ministero della Salute ha comunicato il nuovo aggiornamento relativo all’epidemia da Covid-19 in Italia: la situazione nelle terapie intensive degli ospedali.

Mediante la consueta tabella sanitaria, il Ministero della Salute ha reso noti i dati aggiornati relativi all’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese che sta affrontando quella che ormai è stata definita come la seconda ondata del virus. Stando al nuovo aggiornamento, si sono registrati ancora numeri in aumento anche per quanto riguarda l’indicatore dei ricoveri in terapia intensiva. Tale dato evidenzia la pressione che gli ospedali ed il sistema sanitario sta fronteggiando in queste settimane dopo la nuova impennata di casi. In circa un mese, difatti, i pazienti in rianimazione sono passati da circa 400 ai poco meno di 2.400 di oggi.

Covid-19, i numeri delle terapie intensive: sono quasi 2.400 i pazienti totali nel nostro Paese

Domani entrerà in vigore il nuovo Dpcm approvato dal Governo per cercare di limitare la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese. Obiettivo delle istituzioni è quello anche di ridurre la pressione sul sistema sanitario che in queste settimane ha visto un aumento significativo dei ricoveri in ospedale e nei reparti di terapia intensiva. Stando all’aggiornamento odierno, i pazienti in rianimazione sono saliti a 2.391, ossia 99 unità in più rispetto alla giornata di ieri.

Analizzando il quadro delle varie regioni, la più colpita è la Lombardia che conta oltre 500 pazienti in terapia intensiva che corrispondono al circa 50% dei posti letti totali. Superata la soglia dei 200 ricoveri, invece, in Piemonte, Lazio e Toscana.

Di seguito, la mappa dei ricoveri regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, giovedì 5 novembre.

REGIONE – RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA – VARIAZIONE NELLE ULTIME 24 ORE

– Lombardia – 522 – +25;

– Piemonte – 249 – +16;

– Emilia Romagna – 177– +16;

– Veneto – 164– +15;

– Campania – 174 – -1;

– Lazio – 222 – +5;

– Toscana – 202 – +5;

– Liguria – 76 – -1;

– Sicilia – 157 – +9;

– Puglia – 122– +6;

– Marche – 56 – +2;

– Friuli Venezia Giulia – 44– +4;

– Abruzzo – 36 – /;

– Trento –15 – +4;

– Sardegna – 46 – +1;

– Umbria – 50 – +1;

– Bolzano – 33 – /;

– Calabria – 11 – /;

– Valle d’Aosta – 12 – +1;

– Basilicata – 16 – +1;

– Molise – 7 – /.

A preoccupare in queste ultime settimane è anche la crescita dei decessi, il cui bilancio dall’inizio dell’emergenza è salito a 40.192, di cui 445 registrati nelle sole ultime 24 ore.

