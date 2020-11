Delitto di Cogne, per la famiglia di Samuele un nuovo dramma

La villetta che ha ospitato il “delitto di Cogne” andrà all’asta: è stata valutata 800mila euro

La villa di Montroz, presso il comune di Cogne, andrà all’asta a partire dal valore di 800mila euro. Così ha disposto il Tribunale di Aosta, respingendo la richiesta di sospensione dell’esecuzione immobiliare, che lo scorso settembre era stata avanzata da Annamaria Franzoni, la proprietaria. Proprio quest’ultima, nel gennaio del 2002, ha compiuto all’interno dell’abitazione un gesto terribile.

La casa ha infatti ospitato il “delitto di Cogne”, ossia l’uccisione del piccolo Samuele Lorenzi, di soli 3 anni. Dell’omicidio venne accusata proprio sua madre, Annamaria, la quale ha scontato 6 anni di carcere e 5 di detenzione domiciliare.

La sua pena si è estinta nel febbraio del 2019.

Delitto di Cogne: la villetta andrà all’asta

Proprio oggi, giovedì 5 novembre, il Tribunale di Aosta ha disposto che la villa di Montroz andrà all’asta, respingendo così la richiesta di sospensione presentata da Annamaria Franzoni e dal marito Stefano Lorenzi. Lo stabile è stato valutato circa 800mila euro, ma la data di vendita non è stata ancora fissata – di questo, infatti, se ne occuperà un delegato del giudice.

L’asta avverrà “senza incanto”, ossia sarà possibile inviare le proprie offerte entro un certo limite di tempo. Le offerte, inoltre, non dovranno essere inferiori alla base di partenza. Questo è quanto è emerso nel corso dell’udienza del procedimento esecutivo di vendita, presieduta dal giudice Paolo De Paola.

Il pignoramento dell’immobile è una conseguenza della causa fra l’avvocato romano Carlo Taormina e la proprietaria della villetta, Annamaria. Quest’ultima, infatti, deve all’ex legale oltre 275mila euro, per non aver pagato gli onorari difensivi. Questa somma si è poi tramutata in 450mila euro, per via dell’atto di pignoramento.

