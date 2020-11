Diletta Leotta , lato B in primo piano è da infarto: che glutei – FOTO

Diletta Leotta riesce sempre a sorprendere i fan sui social network: la ragazza ha condiviso su Instagram una foto spettacolare.

Diletta Leotta riesce sempre ad incantare sui social network. La siciliana, oltre ad essere una giornalista sportiva di assoluto livello, è anche una influencer apprezzatissima dal popolo del web. Il suo account vanta ben 7,1 milioni di follower: ogni giorno la nativa di Catania delizia i suoi fan con contenuti piccanti in cui mette in mostra la sua bellezza e le sue curve fenomenali. Diletta, poco fa, ha condiviso una foto a dir poco sbalorditiva in cui ha piazzato il suo incredibile lato B in primissimo piano. Gli utenti sono in visibilio e stanno commentando con enfasi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eleonora Incardona: per lei è sempre estate, lato B in mostra. Spettacolo – FOTO

Diletta Leotta, lato B in primissimo piano: spettacolo

Visualizza questo post su Instagram L’arte è capace di stupire, sempre. Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 5 Nov 2020 alle ore 11:58 PST

Diletta, nel suo ultimo scatto condiviso in rete, indossa jeans attillati che mettono in risalto il suo panoramico lato B. Anche la magliettina strettissima valorizza il suo incredibile seno. Il viso della 29enne è bellissimo come sempre e fa impazzire tutti. La giornalista è in una mostra d’arte e ha voluto scrivere una frase molto profonda nella didascalia. “L’arte è capace di stupire, sempre”, si legge. Il post ha collezionato in pochissimi minuti 92mila cuoricini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Martina Stella, vestitino sexy e spacco profondo: gambe da urlo – FOTO

La Leotta, qualche giorno fa, bloccò il mondo del web con una fotografia fantastica: il décolleté della conduttrice è letteralmente da capogiro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.