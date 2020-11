Sensualissima Eleonora Incardona: per la cognata di Diletta Leotta è sempre estate. Fisico da paura!

Cognata di Diletta Leotta, Eleonora Incardona non ha nulla da invidiarle in quanto a bellezza. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, la fidanzata di Mirko Manola – fratellastro di Diletta – si mostra in una posa che ha letteralmente “acceso” i bollenti spiriti dei fan. Il bikini sensualissimo accentua il fisico esplosivo e le curve mozzafiato: per Eleonora è sempre estate.

I followers non si trattengono dal commentare: “Potessi essere lì in piscina, a farti compagnia…” – le dichiara un utente.

Eleonora Incardona: tutto sulla cognata di Diletta Leotta

La splendida Eleonora Incardona è la compagna del chirurgo plastico Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta. Classe 1991, la 29enne sembra avere un rapporto magnifico con la cognata: le due, infatti, pubblicano spesso degli scatti insieme, mostrandosi molto affiatate e complici.

La Incardona non è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo. Nonostante la sua notorietà derivi proprio dal legame con la famiglia di Diletta, Eleonora ha più volte tentato la carriera televisiva. Ha infatti partecipato a Miss Italia nel 2010, ed ha tentato anche la strada di “Veline“, pur non riuscendo a sfondare.

Attualmente, il principale interesse della giovane sembra essere proprio lo sport. Nel suo profilo Instagram, infatti, la Incardona si definisce una “golfer“. Inoltre, Eleonora è una grande amante degli animali – in particolare i gatti – e dei viaggi.

La cognata della Leotta è anche una tifosa sfegatata della Juventus.

