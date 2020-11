Elettra Lamborghini presenta il suo album ma è seminuda, che spettacolo – FOTO

Elettra Lamborghini in tutta la sua sensualità presenta il suo nuovo progetto. Addosso solo il costume ma è sgambatissimo

Elettra Lamborghini non si ferma. La musica, il matrimonio, la fiction sulla sua vita e ora anche un altro super progetto. Si rivolge ai bambini l’ereditiera bolognese con un progetto simpatico ed originale.

Dopo essere stata la protagonista del un libro a fumetti intitolato “Elettra e la Dea del ritmo”, Elettra Lamborghini ritorna in versione un po’ fumetto e un po’ cartone animato ma in versione figurina.

La regina del twerking ha lanciato un vero e proprio album di figurine che la riguarda, da comprare in edicola, rivolto tanto ai piccoli ma anche ai grandi che la seguono e travedono per lei.

Aveva già anticipato qualcosa ma nell’ultimo post su Instagram lo presenta in modo ufficiale ed è inutile dire che il post non è per nulla scontato, anzi. Per vedere la foto vai su successivo.

Elettra Lamborghini, figurine e costume sgambatissimo