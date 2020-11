Elisabetta Gregoraci, shorts inguinali distesa in un prato, immagina… puoi – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha condiviso una foto sui social network in cui è seduta in un prato dorato mettendo in mostra tutto il suo charme e la sua bellezza

Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip ha condiviso uno scatto su Instagram che ha già totalizzato oltre 7 mila like. Elisabetta Gregoraci è vestita con una camicetta bianca e uno shorts di jeans: un’immagine che rievoca l’estate che in questo periodo difficile per tutti è sinonimo di spensieratezza. La ex moglie di Flavio Briatore è seduta per terra in mezzo all’erba di un campo dorato che dona luce al suo incarnato baciato dal sole del tramonto. Ai piedi indossa un paio di sandali alti che mettono ancora più in evidenza le gambe scoperte per un tripudio di sensualità. La Gregoraci, proprio in queste ultime ore, si è resa protagonista di uno scontro verbale con Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

La foto disarmante di Elisabetta Gregoraci