Il comico Enrico Brignano ha deciso di scrivere un lunghissimo post per salutare il grande maestro scomparso.

Enrico Brignano è uno dei comici e attori più amati e seguiti dal pubblico italiano. Il romano ha impersonato diversi personaggi iconici come Giacinto in ‘Un medico in famiglia’ e ha preso parte a film di successo come ‘Ex-Amici come prima’, ‘Un’estate ai Caraibi’, ‘SMS – Sotto mentite spoglie’. Enrico è sicuramente molto turbato per la morte di Gigi Proietti. Durante i suoi funerali, il 54enne non è riuscito a trattenere le lacrime ed è stato consolato da Paolo Bonolis. L’attore ha deciso di scrivere un lunghissimo post su Facebook per onorare la memoria di Proietti.

Il post toccante di Enrico Brigano su Facebook

Maestro mio, è arrivato il momento dei saluti…

Se fossi bravo come te, avrei composto un sonetto una poesia. Per dire… Pubblicato da Enrico Brignano su Giovedì 5 novembre 2020

“Maestro mio, è arrivato il momento dei saluti“: comincia così il toccante messaggio scritto sui social da Enrico Brignano. Dopo aver ricordato le più grandi qualità del compianto Gigi Proietti, il comico ha rivelato una cosa molto interessante. “E’ difficile trovare la forza per salutare te che mi hai aperto la porta dei sogni, che sei stato il mentore per eccellenza, che in tutti noi allievi hai ispirato desiderio di emulazione ma allo stesso tempo ci hai insegnato a essere noi stessi”. Il messaggio è davvero lunghissimo: il romano ha ricordato alcuni aneddoti e ha spiegato che non riesce proprio a dire la parola più. I fan stanno commentando con emozione.

Il messaggio è stato ovviamente condiviso anche sugli altri canali social dall’attore romano.

