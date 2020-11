Eva Henger ha postato l’ennesimo scatto da cardiopalma: la 48enne è in vasca da bagno totalmente nuda.

Eva Henger non la si scopre di certo oggi: la stella ungherese ha sempre conquistato il suo pubblico con la sua bellezza illimitata e la sua sensualità fuori dal comune. Dopo aver raggiunto la popolarità grazie a film a luci rosse e a calendari sexy, la nativa di Gyor ha lasciato la tipologia di cinema proibito per dedicarsi ad altri progetti. Eva ha infatti preso parte a commedie come ‘Le Barzellette’, ‘Il ritorno del Monnezza’, ‘Fallo per papà’, e ha gareggiato in programmi televisivi come ‘Furore’, ‘Ciao Darwin’ e ‘L’isola dei Famosi’.

La Henger continua a deliziare il suo pubblico con scatti incredibili sui social: la classe 1972 ha condiviso poco fa una fotografia in vasca da bagno quasi da censura. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Eva Henger in vasca da bagno totalmente nuda: fan in delirio