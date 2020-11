Federica Pacela, fascino procace e irresistibile: curve meravigliose in ogni dove per la modella e influencer, scatto su Instagram da sogno

La situazione in merito all’emergenza coronavirus in Italia torna preoccupante, con le nuove misure restrittive dell’ultimo DPCM che impongono ulteriori sacrifici. Per fortuna, troviamo una parziale fonte di distrazione su Instagram osservando bellezze mozzafiato, tra cui Federica Pacela, una delle rivelazioni di questo 2020. La modella e influencer 34enne si trova a Tenerife, nelle isole Canarie, dove passa già abitualmente gran parte dell’anno. Dall’arcipelago spagnolo continua a inviare scatti da sogno, che almeno per qualche momento ci fanno pensare ad altro.

Federica Pacela, dal lato A al lato B è una vera opera d’arte: cosa scegliete?

Scatto doppio, quest’oggi, con le sue forme esplosive messe ancora una volta in bella mostra. Alle Canarie, si sa, anche in questo periodo dell’anno è possibile passare un po’ di tempo in spiaggia. In costume, Federica fa davvero girare la testa. Ed è difficile scegliere da dove iniziare a guardare.

Il panorama sullo sfondo è perfetto, come fa notare lei stessa, ma quello più bello è fornito dal suo lato A e dal suo lato B, assolutamente sensazionali. “Cosa preferisci?”, chiede lei ai suoi fan. Noi, in tutta onestà, non sappiamo deciderci. E voi?

