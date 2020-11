Flavia Vento contro Francesco Oppini: “Non accetto più che…”

Flavia Vento, la showgirl torna a parlare sul caso Francesco Oppini e dichiara: “Non accetto più che nessun uomo parli così a nessuna donna”.

Le parole sessiste di Francesco Oppini pronunciate all’interno della casa del tanto chiacchierato Grande Fratello VIP tuonano pesantemente. Non solo verso la diretta interessata, in questo caso Flavia Vento, ma l’intera comunità si sente insultata da quanto proferito dal figlio di Alba Parietti: “Una così rischi di ammazzarla di botte. Quelle così, ad alcuni uomini fanno venire voglia di alzare le mani”. Frasi pesanti, considerati anche i numerosissimi casi di femminicidio che colpiscono purtroppo l’Italia e di cui vanta un triste primato. La madre del concorrente del Gf VIP conscia della gravità di quanto dichiarato dal figlio, ha tentato più volte invano di scusarsi con la Vento la quale rimane ferma nella propria posizione: “Non posso accettare simili frasi”.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci, shorts inguinali distesa in un prato, immagina… puoi – FOTO

Flavia Vento, la risposta arriva sui social: “…sono frasi gravi…”

La showgirl ha preferito riflettere per dare la giusta risposta pervenuta tramite il canale social. “…quelle di Francesco Oppini sono frasi gravi e la mia domanda è non lo vedo da 16 anni non lo conosco avrò parlato con lui 5 minuti nella mia vita. Come mai si permette di dire che dovrei essere ammazzata di botte? Ma stiamo scherzando o questo mondo è finito? Le sue scuse non le accetto e non accetto più che nessun uomo parli così a nessuna donna”. Non è la prima volta che Francesco Oppini dica queste frasi spiacevoli nei confronti di una donna.

LEGGI ANCHE –> Paolo Conticini, la rivelazione appassionata: “L’ho amata veramente”

Un’altra frase scomoda rivolta stavolta alla concorrente Dayane Mello: “A Verona una così la violentano” ma la modella brasiliana dopo dei chiarimenti aveva perdonato Francesco Oppini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.