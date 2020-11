Floriana Messina, catwoman trasgressiva con gonna cortissima: da sogno – FOTO

Semplicemente spettacolare l’ex gieffina partenopea, Floriana Messina, travestita da “Catwoman”. I particolari non sfuggono ai fans

Ancora un colpo ad effetto “isterico” di sensualità per Floriana Messina, la diva sportiva di origini colombiane che ancora una volta ha fatto “impazzire” tutti. Lei, dalla prima partecipazione al reality show del Grande Fratello non ha smesso un attimo di sorprendere con le meravigliose qualità fisiche che possiede.

Probabilmente senza l’ausilio del pubblico, Floriana non avrebbe avuto tanto clamore mediatico. E invece il supporto di fans sportivi e utenti social è stato fondamentale affinchè la showgirl sudamericana diventasse un “pezzo” importante dello spettacolo.

Nasce con la rigidità interiore tra la concorrenza dell’avvenire, ma poi è sulle emittenti tv locali che si ritaglia lo spazio necessario per aumentare la popolarità. E’ di Potenza ma partenopea d’adozione e una grandissima tifosa del Napoli. Non a caso per la passione ma anche grazie all’infinita bellezza esteriore, oggi ha conquistato il posto vacante dello sgabello della trasmissione “Si Sgonfia La Rete”

Floriana Messina, selfie stratosferico al centro commerciale

Visualizza questo post su Instagram Rojo 🌹 @dolcerivaofficial Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina) in data: 1 Nov 2020 alle ore 5:19 PST

La notorietà della showgirl colombiana, Floriana Messina ha radici piuttosto “patriottiche”. Ricordata dai molti come sfegatata del Napoli Calcio, sa stare tra la gente, grazie allo spirito di cordialità e amicizia che contraddistingue i napoletani.

Il mondo di Floriana dunque non si racchiude solo nella sfera della professionalità, dove ultimamente ha fatto il salto di qualità in un programma radio e in compagnia di Diego Armando Maradona Junior. L’avvenenza si è fortificata fuori dalle quattro mura, quando tiposi ed appassionati le chiedevano autografi e selfie.

Scampoli di vita della giornalista televisiva, speaker radio e presentatrice di calcio si notano su Instagram, dove grazie ad una straordinaria eleganza e un fisico da sogni “illegali” ha raggiunto i 668 mila “gettoni” di presenza. Floriana ama molto fare shopping e lo dimostra proprio nell’ultima foto al centro commerciale dove riesce a fare il pieno di apprezzamenti grazie ad un sexy selfie.

Visualizza questo post su Instagram 💘 my Shoes @aldo_castagna Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina) in data: 4 Nov 2020 alle ore 1:12 PST

L’eccellenza e l’impeto fisico di Floriana è tutto in uno scatto, vestita da “catwoman”, che domina in maniera trasgressiva e incontrastata nel “girone” della sensualità. La gonna cortissima nero in pelle è un “colpo a freddo” per i deboli di cuore, quanto a Floriana, sublime come un “Angelo” caduto dal cielo azzurro

