Foggia, scontro frontale tra due auto: morti i conducenti

Scontro frontale tra due auto in zona Asi a Foggia. Le vittime di 27 e 33 anni viaggiavano da sole e entrambe andavano a lavoro

FOGGIA – Terribile incidente questa mattina intorno alle 8.30 in zona Asi, a pochi chilometri da Foggia, sulla direttrice che collega la complanare della SS16 con via Trinitapoli.

Ad essere coinvolte sono state due autovetture: una Volkswagen Golf e un suv Nissan Qashqai. L’impatto, quasi sicuramente frontale tra i due automezzi, è stato violento e ha provocato la morte immediata dei conducenti, un 27enne e un 33enne, che si stavano recando autonomamente verso il luogo di lavoro.

Per loro non c’è stato nulla da fare, a causa dei gravi traumi riportati sono morti sul colpo ei medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, oltre alla Polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale per verificare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

