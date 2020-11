Il frullato autunnale per eliminare le tossine dal nostro organismo

Vuoi depurare e disintossicare il tuo organismo? Vediamo un frullato di stagione con alimenti naturali per eliminare tossine e mantenere il peso ideale.

Le tossine si trovano nell’aria, negli alimenti e nell’ambiente che ci circonda. Si tratta di sostanze che alterano la reazione delle infezioni nel nostro organismo rendendolo più vulnerabile a malattie ricorrenti tra cui la fatidica influenza autunnale. Il cambio di stagione comporta anche variazioni climatiche tali da renderci molto spesso soggetti a raffreddori. Talvolta seguire un’alimentazione equilibrata non basta ed è per questo che ti consigliamo un frullato ricco di vitamine per depurare ed eliminare le tossine. Ideale da consumare al mattino a colazione, questo frullato sarà un vero e proprio toccasana nella tua dieta. Vediamolo nel dettaglio.

Il frullato autunnale depurativo

Il frullato depurativo è composto da un mix di frutta e verdura, in questo modo si avrà un grande apporto di vitamine ma anche di fibre e di antiossidanti. I reni ed il fegato sono solitamente gli organi più colpiti dall’accumulo di tossine e ce ne accorgiamo quando vediamo un calo energetico, con conseguente senso di stanchezza e spossatezza e dall’aspetto della pelle. Il grigiore della nostra pelle che non appare più luminosa è infatti un altro segnale. Fortunatamente la natura ci fornisce abbondanti elementi per mantenere la nostra salute.

La frutta ideale per comporre il frullato è la seguente: mela verde, ananas e arance. La verdura è invece: cetriolo, sedano e spinaci, tutti con forte potere depurativo.

Per la preparazione vi basterà essere muniti di un frullatore ed inserire al suo interno spinaci, cetriolo, sedano, ananas, arance, mela verde ed 1 cucchiaino di miele. Come primo passaggio prendete le arance, spremetele ed inserite l’estratto nel frullatore, aggiungete poi un gambo di sedano e mezzo cetriolo ben lavato con tutta la buccia. Agglomerate il tutto con 1 fetta di ananas, 1 mela verde e frullate il tutto per qualche minuto. Successivamente aggiungete 4/5 foglie di spinaci e frullate ancora. Quando avrete raggiunto un composto omogeneo, versatelo in un bicchiere ed aggiungete 1 cucchiaino di miele. Il frullato sarà pronto per essere gustato. Ovviamente il composto può variare in base ai vostri gusti; ad esempio chi lo gradisce senza verdure può ricorrere ad un altro frullato depurativo eccezionale, vediamolo insieme.

Frullato a base di sola frutta

Per i non amanti della verdura ma che vogliono comunque depurare l’organismo ed eliminare le tanto odiate tossine, non c’è da preoccuparsi. Ecco un altro frullato formidabile e benefico da poter gustare. Quello che vi servirà saranno: 400gr di arance, 2 fette di ananas, 3 foglie di menta e 250ml di acqua. Per prima cosa spremete le arance e versate il succo nel frullatore; aggiungete poi l’ananas, la menta e l’acqua e frullate per qualche minuto finché non avrete un composto omogeneo. Il vostro frullato sarà pronto da gustare! Bevete questa preparazione con costanza 1 volta al giorno nel momento che più preferite, o a colazione o nel pomeriggio come spuntino. Potete aggiungere anche dei cubetti di ghiaccio per renderla ancora più rinfrescante. L’aspetto fondamentale è che, noterete fin da subito come consumare questo frullato, vi apporterà numerosi benefici, facendovi mantenere una buona salute.

Includendo questi frullati nella vostra dieta l’organismo ottimizzerà il suo rendimento cellulare; con queste bibite gustose ci disintossichiamo e ci liberiamo anche di qualche chilo di troppo.

