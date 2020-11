Tommaso Zorzi è entrato in profonda crisi all’interno della casa del Grande Fratello a causa dell’impossibilità di sentire i propri cari. Gli autori del programma sembra ci abbiano messo lo zampino

È senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip, l’influencer Tommaso Zorzi diverte il pubblico con la sua esuberanza e simpatia. Ma il giovane è riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore delle persone anche per la sua sensibilità e sincerità ed è attualmente uno dei più papabili per la vittoria finale. Ma Tommaso all’interno della casa vive fasi alterne, tra momenti di gran intrattenimento e momenti di profonda tristezza. Quest’ultima anche dovuta alla mancanza di contatti con l’esterno, soprattutto con la mamma e la sorella. Nella serata di ieri il ragazzo ha avuto un crollo e sembra che gli autori del GF abbiano rincarato la dose con un’apparente menzogna.

Gli autori confessano a Zorzi che la madre non vuole fargli sorprese, lui entra in crisi

Dopo circa 50 giorni all’interno della casa del Grande Fratello tutti i concorrenti iniziano a soffrire la mancanza di casa e dei propri cari, alcuni più di altri. La maggior parte di loro infatti nelle scorse settimane ha ricevuto delle sorprese e ha potuto vedere, dal vivo o in video, amici e parenti. Non tutti pero’. Tommaso Zorzi è uno di quelli che non ha ricevuto un segnale dall’esterno, se non una breve telefonata dalla madre nei primissimi giorni. È proprio lei che vorrebbe vedere ma lui stesso ha più volte sottolineato come non sia una donna che ama esporsi. “Non verrà mai, me lo ha proprio detto“, ha dichiarato.

Negli ultimi giorni l’influencer sta risentendo parecchio di questa situazione anche a causa di una sindrome dell’abbandono di cui dice di soffrire. Nella serata di ieri è arrivato il colpo di grazia quando all’interno del confessionale il ragazzo ha chiesto notizie della madre. Gli autori gli avrebbero quindi riferito di aver provato a contattarla ma lei avrebbe risposto in modo negativo. Tommaso è entrato così in una profonda crisi durata parecchie ore. Al suo fianco tutti i concorrenti che hanno cercato di tirarlo su il più possibile, soprattutto gli amici Francesco Oppini, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

Il colpo di scena è giunto nel momento in cui la madre Armanda ha rotto il silenzio e si è fatta sentire tramite il suo profilo Twitter. Prima postando una foto con il figlio accompagnata dalle tenere parole “Amore per te qualsiasi cosa“, poi rispondendo ad alcune domande dichiarando di non essere stata minimamente contattata dal Grande Fratello.

Il perché gli autori abbiano riferito il contrario a Tommaso non è chiaro. Il pubblico, sempre dalla parte del ragazzo, ha iniziato a scaldarsi e a chiedere giustizia. Staremo a vedere se qualcosa avverrà nelle prossime puntate.

