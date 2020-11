Gigi Proietti, funerali in diretta tv: come vedere il corteo e la cerimonia

Addio a Gigi Proietti. Oggi l’ultimo saluto al maestro da seguire su Rai 1: prima un lungo corteo per le vie di Roma e poi la cerimonia religiosa

Oggi è lutto cittadino a Roma ma anche in tutta Italia. E’ il giorno dell’addio a Gigi Proietti, il grande attore romano che si è spento il 2 novembre scorso, in una clinica della Capitale, proprio nel giorno del suo compleanno, quando avrebbe compiuto 80 anni.

I funerali saranno super blindati. Da un lato la famiglia aveva chiesto riservo, dall’altro le norme anti-Covid non permettono che i romani e non solo, possano creare un bagno di folla come è già accaduto in altre occasioni. Impossibile dimenticare la folla oceanica che ha salutato 17 anni fa Alberto Sordi o quella accorsa per l’ultimo addio a Fabrizio Frizzi.

Nulla di tutto questo oggi. Tutti gli italiani potranno vedere e partecipare alla cerimonia grazie alla diretta tv che trasmetterà la Rai. Su Rai 1 a partire dalle 10. Vediamo tutti i dettagli.

Gigi Proietti, su Rai 1 il corteo funebre e la cerimonia solenne

A partire dalle 10 di questa mattina su Rai 1 si potrà seguire la cerimonia funebre in onore di Gigi Proietti. Prima il corteo che si snoderà per la città eterna e poi i funerali in chiesa. Una puntata speciale di Unomattina in collaborazione tra Rai1 e Tg1, permetterà di omaggiare, anche se in modo virtuale il maestro scomparso qualche giorno fa e seguire le varie fasi della cerimonia funebre.

Il feretro partirà da Villa Margherita e si fermerà il Campidoglio. Seconda tappa al Globe Theatre di Villa Borghese. Qui si fermerà davanti al Teatro Shakespeariano per circa 50 minuti. Ci saranno ad attenderlo amici e colleghi artisti che dedicheranno al maestro un ultimo omaggio. Da oggi il teatro di cui era direttore artistico porterà il suo nome.

Intorno alle 12 l’arrivo nella chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo per la celebrazione della cerimonia religiosa. L’ingresso è consentito solo a 60 persone, impossibile invece accedere in piazza o muoversi nelle strade adiacenti. Tutto sarà bloccato e transennato.

Anche i tassisti di Roma daranno un ultimo saluto al Mandrake del cinema italiano. Tutti i taxi aderenti all’associazione Tassiste di Roma trasmetteranno dei brani del grande attore romano.

