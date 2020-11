Gigi Proietti, il suo ultimo regalo agli italiani

L’ultimo ruolo nella carriera cinematografica di Gigi Proietti sarà quello, postumo, di Babbo Natale. Lo vedremo infatti nella commedia “Io sono Babbo Natale”

Il mitico Gigi Proietti scomparso il 2 novembre ci lascia non solo uno spaventoso numero di apparizioni tv, teatrali e sketch cominci, ma anche un testamento cinematografico postumo che uscirà per le feste di Natale.

Si tratta infatti dell’ultimo film di Gigi Proietti, che nei mesi precedenti alla sua scomparsa ha girato il film “Io sono Babbo Natale“, al fianco di Marco Giallini. Il film era previsto in uscita il 3 dicembre, ma vista l’emergenza sanitaria e le sale chiuse almeno sino a fine mese, non c’è ancora nulla di certo, però Lucky Red nel suo sito ha confermato che almeno per Natale i film sarà sicuramente in sala o in streaming.

Il regista Edoardo Falcone ha raccontato il suo lavoro con Gigi Proietti in un’intervista rilasciata all’ANSA qualche giorno fa: “Mi viene subito in mente la sua disponibilità, la grande umiltà con cui affrontava il lavoro. È anche un monito per tante persone di quest’ambiente che dovrebbero solo imparare da lui“.

“Come tanti fra noi sono sempre stato un fan appassionato di Gigi Proietti – prosegue Falcone – e in più ho avuto la fortuna di conoscerlo in questo ultimo anno e mezzo. La cosa che mi ha colpito di più è stata la sua straordinaria umanità oltre che la professionalità incredibile. Era gentile, educato, sempre disponibile… mi mancherà tantissimo”.

La trama del film “Io sono Babbo Natale”

Quindi dopo “Mandrake” di Febbre da cavallo, la voce del Genio di “Aladdin” e Mangiafuoco, il comico del “Cavaliere Nero”, Proietti sarà dunque anche Babbo Natale, in una commedia festiva che potrebbe aiutarci in questo periodo buio.

Il film diretto da Edoardo Falcone, ruota attorno alla storia di un ladro ed ex detenuto di nome Ettore (interpretato da Marco Giallini), privo di legami famigliari e dedito a un’esistenza disperata e miserabile: finito in prigione per una rapina, non ha mai conosciuto la figlia nata dalla relazione con la ex compagna.

Durante uno dei suoi furti, però, arriva nella casa di un signore di nome Nicola Natalizi (Proietti), che si rivelerà essere proprio Babbo Natale, pronto a cedergli il testimone del suo “lavoro” così straordinario. Nel cast ritroviamo anche Barbara Ronchi e Antonio Gerardi.

