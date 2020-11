Gigi Proietti e l’ulteriore strazio: con cosa si farà seppellire

In ricordo dell’immensità dell’artista Gigi Proietti, un ultimo ed eterno saluto nel giorno dei suoi funerali.

In memoria dell’insuperabile artista Gigi Proietti ad accompagnarlo in questo suo ultimo viaggio con semplicità e profondo affetto sarà uno dei moltissimi messaggi di riconoscimento che sono stati dedicati a lui in questi giorni. In particolare, come ha precedentemente dichiarato il vicedirettore del quotidiano il Messaggero, testata per la quale l’attore, dotato di una grandissima umanità e predisposizione per l’arte della recitazione, aveva spesso collaborato contribuendo alla stesura di articoli, con sue poesie ed interviste.

Gigi, un riconoscimento eterno

Il Messaggero in memoria dell’amatissimo Gigi ha dedicato lo scorso 3 Novembre la prima pagina del quotidiano ed un esteso speciale in cui si parla della sua ineguagliabile personalità e dell’incredibile pluralità data dalle sue attività d’artista.

Secondo quanto annunciato dai familiari dell’attore romano deceduto lo scorso 2 Novembre, lo stesso giorno del suo compleanno, questa storica dedica composta da parte della testata giornalistica sarà inserita nella sua bara, accompagnandolo per l’eternità.

Oggi, l’ultimo saluto a Gigi Proietti a Roma Capitale, in lutto cittadino per la dolorosa perdita, è indiscussa dimostrazione che, assieme alla precedente dedica e all’affluenza dei messaggi di cordoglio, l’amore nei confronti del Maestro potrà continuare a raggiungerlo, ed anche con il passare del tempo non si fermerà.

