Giovanna Palmieri, gli scatti “rubati” sui social che la fanno commuovere – FOTO

Giovanna Palmieri a passeggio: l’inviata delle Iene pubblica su Instagram le foto scattate in incognito dalla sua bambina manda

lei si chiama Giovanna Palmieri, ma è conosciuta da tutti come Nina Palmieri. Parliamo della giornalista e conduttrice tv classe 1976 che ha iniziato la propria carriera televisiva nella trasmissione “BluNotte Misteri Italiani” e che dai primi anni 2000 ha iniziato a produrre servizi come inviata de “Le Iene”. Ricciolona e molto simpatica si è fatta subito amare dal pubblico per la sua grande professionalità nel lavoro e serietà nella vita privata che infatti ci racconta con il conta gocce e sempre con molto garbo.

Della vita privata come dicevamo non abbiamo molte notizie, poiché Nina Palmieri cerca di mantenere la sua privacy il più possibile lontano dall’occhio indiscreto del mondo del gossip. Allo stesso tempo però la Palmieri è anche abbastanza social e infatti spesso e volentieri pubblica post su Instagram. Raramente nei suoi scatti viene ripresa anche la figlia di tre anni.

Nel 2017, a 40 anni compiuti, Nina è diventata mamma di Amanda. La giornalista ha dichiarato di essere al quarto mese di gravidanza in seguito a un servizio de Le Iene dove si era occupata di documentare il procedimento del congelamento degli ovuli.

Giovanna Palmieri, “La vera sorpresa però me l’ha fatta Amanda”