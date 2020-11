Il gatto con due piedi una scarpa… 7 anni di “bugie”…

Gatto infedele in Messico. Ha due famiglie e da sette anni inganna tutti. Ha persino due nomi

Il gatto, si sa, ha il suo carattere ed è molto diverso dal cane. Una caratteristica che lo differenzia sicuramente dal cane è stata scoperta in Messico. Il gatto infedele, infatti, per sette anni ha avuto due famiglie e persino due nomi. Per anni è stato coccolato da due famiglie diverse, prima di venire scoperto. Per una famiglia si chiama Mayo e per l’altra Pancho. Nel 2013 è stato visto e adottato da Rosalinda Ortiz, che lo aggregato ad una già folta famiglia di animali domestici composta da sei gatti e tre cani. Tuttavia, la donna dopo sette anni ha scoperto che il gatto apparteneva anche ad un’altra famiglia.

Leggi anche > William e kate, c’è un segreto su di lui…

Il gatto infedele…

Rosalinda ha raccontato ai media la sua incredibile e curiosa scoperta. Mayo, infatti, aveva l’abitudine di sparire, e anche molto spesso: “Pensavo che fosse normale perché spariva per due giorni poi ritornava e trascorreva la notte qui, oppure stava fuori per la notte e ritornava la mattina per poi trascorrere diverse ore del giorno in casa. Ormai mi ero abituata e mi sembrava normale, ma invece no, abbiamo scoperto che il disgraziato ha due case, quindi mangia qui e mangia anche là, perché ogni volta che ritorna mi chiede sempre cibo“. La scoperta è avvenuta perchè l’altro proprietario del gatto è un negoziante che Rosalinda è solito frequentare. Un giorno entrando nel negozio Rosalinda, e anche l’altro padrone, ha scoperto tutto. Il commerciante le ha anche mostrato lo spazio a lui dedicato. Si è scoperto, così, perchè spariva Mayo, o semplicemente Pancho.

Leggi anche > Trema il trono in Inghilterra…

Un gatto furbo che ormai si è abituato a vivere con due famiglie. Così i due padroni hanno lasciato andare il gatto furbacchione che continua a vivere passando da un padrone all’altro come da sette anni a questa parte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.