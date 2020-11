Il volo nel giardino è fatale: un morto a Roma

Incidente mortale a Trigoria: 43enne perde il controllo della moto e vola in un giardino. Inutili i soccorsi

Le moto continuano a mietere vittime. Sempre più persone si mettono in sella senza aver mai guidato sulle due ruote o senza essere passato in avanti gradualmente con la cilindrata prima di guidare un bolide. E così a Roma, zona Trigoria, si piange un altro morto in un incidente da moto. Si tratta di un 43enne che a via Laurentina ha perso il controllo della sua Honda Cbr ed è volato in un giardino nelle vicinanze. L’impatto ha fatto balzare il corpo dell’uomo dalla sella. I soccorsi sono stati inutili perchè il centauro ha lasciato poche speranze. I poliziotti del IX Gruppo Eur stanno indagando per capire la dinamica dell’incidente. La certezza è che non ci sono stati scontri con altri veicoli. Probabilmente l’alta velocità ha fatto perdere il controllo del mezzo allo sfortunato centauro 43enne.

Volo fatale dalla moto

Gli incidenti stradali in Italia continuano ad aumentare per quanto riguarda il settore moto. Per quanto riguarda le statistiche generali degli incidenti, lo scorso anno in Italia si sono verificati 172.183 incidenti con lesioni a persone (-0,2%); i decessi sono stati 3.173 (161 in meno rispetto al 2018: -4,8%), un segnale positivo dopo l’aumento registrato nel 2017 e un equilibrio dei numeri del 2018. I feriti, invece, sono stati 241.384 (-0,6%). Male la situazione per il settore moto. Salgono gli incidenti dei motociclisti (698 in totale, +1,6%). Si abbassa poi il numero di decessi che riguarda i ciclomotori: sono state 88 l’anno scorso, -18,5%. Aumentano invece anche gli incidenti che riguardano i ciclisti. Gli incidenti stradali che coinvolgono biciclette sono aumentati del 3,3%. Va sottolineato che aumenta anche l’utilizzo delle due ruote.

Le statistiche del 2020 sono senza dubbio destinate a crescere dati i bonus mobilità che hanno visto crescere le vendite di biciclette con o senza l’assistenza elettrica. L’incremento dell’uso delle bici nel 2019 è cresciuto del 25% e in generale la vendita di bici è cresciuta del 7%.

