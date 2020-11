Ilary e Totti a spasso per Roma, l’ultima uscita prima dell’isolamento – FOTO

Ilary Blasi e Francesco Totti positivi al Covid. Oggi pubblica la loro passeggiata romana prima della chiusura in casa

Francesco Totti è tra i grandi nomi dello sport ad essere risultato positivo al coronavirus. Non risparmia nessuno il Covid, gli anziani, i giovani e anche i volti noti. Tanti gli sportivi che si sono dovuti fermare per via della positività: da Valentino Rossi a Federica pellegrini, passando per Cristiano Ronaldo e ora tocca anche a Francesco Totti.

Il campione romano è stato trovato positivo e anche sua moglie Ilary Blasi. Ecco che così i due si sono rifugiati nella loro villa romana. Una delle coppie più famose del nostro spettacolo è ora in isolamento nella loro villa, attuando anche precise misure di distanziamento dai loro tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Ilary e Francesco non vogliono che anche i loro figli possano contrarre il virus. La positività è stata riscontrata alcuni giorni fa e la notizia ha fatto il giro di tutti i giornali.

Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva le foto della loro ultima uscita prima della quarantena. Francesco, Ilary e la piccola Isabel in giro per la Capitale felici e sereni.

Ilary e Totti felici insieme a Isabel, ultima passeggiata romana

Il settimanale “Oggi” è riuscito ad immortalare l’ultima passeggiata romana di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Degli scatti che li ritraggono felici insieme alla loro piccola Isabel prima che mamma e papà fossero costretti all’isolamento per via della positività al coronavirus.

Una famiglia normale, in tenuta sportiva e con le mascherine sul volto. La piccola Isabel sulle spalle di papà Francesco in felpa nera e cappuccio in testa, mamma Ilary con bomber argento, felpa anche per lei e lunghi capelli biondi che le scendono.

Per la famiglia Totti non è proprio un buon momento. L’ex capitano della Roma ha perso da poco il suo papà Enzo, risultato anche lui positivo al tampone per il coronavirus.

Ora tocca al campione affrontare la sfida e vincerla anche per il suo papà che non ce l’ha fatta.

