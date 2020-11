Incidente in una fonderia, muore operaio di 49 anni

Incidente mortale sul lavoro avvenuto alla fonderia Flag di Marcon nella tarda mattinata di ieri. Per Michele Cacco non c’è stato nulla da fare

MARCON – Michele Cacco di 49 anni e residente a Marghera è rimasto schiacciato da una lastra d’acciaio mentre stava lavorando all’interno dell’azienda di via Mattei 4, la fonderia Flag di Marcon.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione l’operaio, separato, dovrebbe essere stato schiacciato dalla porta di un forno industriale intorno alle 12.45. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal.

Il medico del 118 ne ha constatato però il decesso per schiacciamento degli organi vitali. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che affiderà una perizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio mortale e se sono coinvolte persone nella dinamica dell’incidente mortale.

Secondo incidente mortale ieri a Bardolino

Un altro incidente sul lavoro ieri è avvenuto a Bardolino in provincia di Verona, dove è morto un muratore di 58 anni. L’operaio di nazionalità marocchina sembra essere caduto da un’altezza di circa tre metri mentre stava lavorando in un cantiere per la costruzione di un capannone.

Sul posto sono intervenuti con l’elicottero anche gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera di Verona e i sanitari del 118 che però hanno solo potuto constatarne il decesso.

