Intervista a Gigi Proietti, Il VIDEO inedito di Le Iene ha commosso il web

Le Iene durante l’ultima puntata hanno pubblicato un’intervista inedita a Gigi Proietti. Ancora una volta il mattatore ha lasciato tutti senza parole

Il grande maestro ci ha lasciati così all’improvviso lo scorso lunedì e tutta l’Italia piange la sua scomparsa ricordando le sue performance che hanno fatto ridere grandi e piccini in questo cinquant’anni di carriera. Gigi Proietti se n’è andato il giorno del suo ottantesimo compleanno, facendo così la sua ultima mandrakata. Sul web non sono mancate frasi, post, video dei suoi cavalli di battaglia o film che lo hanno reso unico e intramontabile. Ad un giorno dalla sua morte, anche Le Iene ha voluto dedicare del tempo al mattatore, mandando in onda un’intervista inedita di tre anni fa dell’attore romano.

L’intervista inedita a Gigi Proietti

Nella puntata di martedì 3 novembre il programma di Italia Uno condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ha ricordato l’attore con un’intervista rilasciata tre anni prima e mai diffusa. Un divertente botta e risposta con il mattatore che ha confessato quanto di più intimo. Dall’amore per la famiglia a quello per il palcoscenico: “Rifarei tutto ciò che ho fatto a teatro, forse in televisione qualche cosa potevo evitarla”. Ha rivelato il maestro ammettendo poi il suo unico rimpianto: “Non aver fatto un mio film”.

Una chiaccherata a cuore aperto come solo Gigi Proietti sapeva fare, anche in quell’occasione il mattatore è riuscito a farsi valere con la sua ultima risposta: “Cosa scriverei sulla mia tomba? Indovina dove stanno le mie mani”.

