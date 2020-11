Jasmine Carrisi, primo piano da diva e labbra sensuali. Bellissima. FOTO

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, a 19 anni, è già una donna: primo piano da diva su Instagram. I followers si scatenano

Jasmine Carrisi, nonostante i 19 anni, sfoggia già la bellezza di una vera donna. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, nell’ultima foto pubblicata su Instagram, è riuscita a conquistare proprio tutti. Il sexy primo piano evidenzia lo sguardo irresistibile e le labbra pronunciate, mentre la chioma bionda le scende con morbidi boccoli a contornare il viso. Pur giovanissima, Jasmine è già bella come la mamma.

I followers la riempiono di complimenti: “Una bella favola“.

Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano pronta al debutto in Tv

Ha appena 19 anni, ma ha talento ed energia da vendere. Jasmine Carrisi, nata dall’amore fra Al Bano e Loredana Lecciso, è già pronta ad intraprendere la carriera televisiva. D’altronde, dalla quinta figlia del cantante pugliese non ci si poteva aspettare nulla di diverso: bella e sensuale come la mamma, ma dalla voce splendida come quella del papà.

La giovane Jasmine, proprio a giugno 2020, ha pubblicato il suo primo singolo, dal titolo “Ego“. Al Bano, stando alle parole della Lecciso, è molto soddisfatto della strada intrapresa dalla figlia. “Sentirla cantare è una bella emozione, Al Bano è molto contento” – ha rivelato Loredana a proposito di Jasmine.

Ma ora, la 19enne è pronta a debuttare sul grande schermo, e lo farà accanto al papà Al Bano. I due, infatti, si troveranno insieme nel palco di The Voice Senior, in onda dal 20 novembre su Rai 1. Dopo la discreta accoglienza del suo singolo, questa potrebbe essere l’esperienza che “consacrerà” definitivamente la giovane Carrisi, spalancandole le porte della Tv.

Con un profilo Instagram seguito da più di 70mila followers e la spunta blu, la carriera di Jasmine sembra già solida ed avviata.

