Kamasutra, queste 5 posizioni garantiscono il massimo del piacere

Penetrazione vaginale profonda: alcune posizioni, meglio di altre, garantiscono alle donne un intenso appagamento sessuale. Scopriamo quali sono.

Il piacere femminile si sa, non è così immediato e semplice, ma richiede tanto impegno e perché no, anche un pizzico di fantasia. Insomma, tante attenzioni eterogenee da parte del partner con il quale si condivide il momento di intimità. Negli ultimi anni, gli esperti del settore hanno trovato la soluzione per garantire il massimo del piacere alle donne: 5 posizioni che se ben fatte portano il gentil sesso ad livelli alti di soddisfazione sessuale. Un aiuto a tutti quegli uomini spesso impauriti dal momento. Soprattutto nei primi approcci con la partner e timorosi di non rendere un’ottima performance sotto le lenzuola.

Il successo di queste 5 posizioni è dato in buona parte dalla penetrazione profonda. Tale pratica infatti favorisce la stimolazione del punto G e consentire così alle donne di poter raggiungere l’apice del piacere.

Tra le posizioni che garantiscono il massimo del piacere femminile è la Carriola. Tra le posizioni più conosciute, l’uomo da dietro sorregge le gambe della donna la quale a sua volta si regge con le braccia tese verso il pavimento.

Kamasutra, le posizioni da provare assolutamente

La seconda posizione è la Batilasana: letteralmente “posizione della mucca”: richiede meno forza fisica alla donna rispetto alla posizione precedente: basta mettersi a gattoni ma, per garantire una penetrazione profonda, occorre inarcare la schiena il più possibile in modo che i fianchi siano belli alti. Per le donne che preferiscono invece osare ed avere un ruolo attivo all’interno del rapporto sessuale, la Cow-girl è la posizione più adatta: la partner sta sopra e questo le consente di gestire tutto secondo i propri desideri, velocità, ritmo e intensità. Per avere una maggiore penetrazione, si consiglia di continuare la posizione variandola e allargando ancora di più le gambe. Quindi appoggiando i piedi a terra o ai piedi del letto, questo consente una maggiore penetrazione nonchè maggior forza a spingere durante il rapporto sessuale, merito anche del bacino che viene spinto verso il basso.

Molti non ci crederanno, ma la posizione del Missionario se fatta bene può dare le sue soddisfazioni: basta sollevare il bacino, magari aiutandosi con un cuscino e tutto diventa squisitamente piccante. Infine la Forbice: come il Missionario ma sollevando le gambe per ricondurle sulle spalle del partner. Questo nuovo angolo creato creerà momenti di assoluto piacere. Provare per credere!

