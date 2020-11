Laura Pausini, in tailleur e 500 gialla per il suo “grande giorno” – FOTO

Laura Pausini annuncia il suo ultimo progetto che la vede in una nuova veste. Sempre elegante e raffinata, impareggiabile

Laura Pausini come non l’avevamo mai vista. La bella e brava cantante italiana, conosciuta in tutto il mondo per le sue canzoni, si è cimentata in qualcosa di nuovo. Qualcosa di davvero diverso dalla musica e dal suo mondo.

Laura è stata ingaggiata come curatrice del nuovo numero di Grazia che esce oggi in edicola. Direttrice per una settimana per il giornale dedicato alle donne. Laura lo aveva anticipato già ieri mostrando la copertina del numero e oggi ci dice che l’attesa è finita. Nel pomeriggio farà anche una diretta dalle 16 con la vera direttrice del settimanale Silvia Grilli.

“Sapete chi sarà la direttrice di Grazia questa settimana? #IoSi. Questa non ve l’aspettavate, eh?! Intanto vi annuncio che dal 5 novembre troverete il “mio” numero del magazine disponibile nelle edicole e su app!” aveva scritto ieri la cantante e oggi ci concede una nuova chicca.

Laura Pausini, bellissima anche in versione direttrice

Laura Pausini è tornata alla grande. Non solo come cantante. Da poco ha rilasciato il suo nuovo singolo “Io Sì (Seen)”, in quattro lingue e tema musicale del film ‘The Life Ahead’, con Sophia Loren che torna al cinema e anche nel suo videoclip.

Oggi l’attesa è finita per vedere e leggere il numero di Grazia che Laura Pausini ha diretto al posto della sua direttrice Silvia Grilli.

“È arrivato il grande giorno! Oggi esce il numero di @grazia_it diretto da me, e del quale ieri vi ho presentato le 2 copertine che abbiamo realizzato! Ma non solo… oggi alle 16 non perdetevi la mia diretta live qui su Instagram con la vera direttrice @silvia_grilli. Vi racconteremo un bel po’ di cose… Vi aspettiamo!” ha scritto su Instagram scegliendo una foto molto bella.

Laura indossa un tailleur scuro con pantaloni inseriti negli stivali chiari, color beige, una maglia a collo alta sempre scura ed è appoggiata ad una vecchia 500. Il modello antico e originale della famosa auto Fiat.

Giallo fiammante che spicca sul suo outfit scuro, in pieno mood autunnale. Lei come sempre elegante, raffinata e sobria senza esagerazioni.

