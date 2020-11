Flavio Insinna svela un retroscena divertente sul collega e amico Carlo Conti. Ma il conduttore de ‘L’Eredità’ sorprende anche su Gerry Scotti.

Questa è la terza edizione de ‘L’Eredità‘ con alla conduzione il mattatore Flavio Insinna. L’attore televisivo e di teatro è da molto tempo anche un rodato presentatore televisivo. E sin dal primo giorno il quiz show di Rai 1, che vanta alle sue spalle già diverse edizioni, continua a tenere alti gli ascolti.

Insinna, intervistato dal settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha parlato di diversi argomenti. Su tutti spicca la positività dell’amico Carlo Conti, come anche quella di Gerry Scotti. Entrambi sono stati messi momentaneamente ko dal virus che continua a fare tantissimi contagi al giorno, ormai nell’ordine degli oltre 30mila in tutta Italia. Gerry Scotti in particolare è a tutti gli effetti un diretto concorrente nella ‘guerra degli ascolti’. Ma non per questo non c’è stima tra i due. Infatti Insinna elogia con belle parole il collega di Mediaset.

L’Eredità, Insinna elogia Gerry Scotti e svela un aneddoto su Carlo Conti

Il conduttore de ‘L’Eredità’ dice al noto settimanale che lui e Gerry non sono affatto nemici. “Spero che possa tornare presto in tv per giocare insieme”. E su Carlo Conti, con il quale c’è un rapporto più diretto, Insinna dice che il 59enne fiorentino “fa da preside, ci controlla”. I loro camerini negli studi romani della Rai sono vicini. “Io e lui ci sentiamo di continuo, non siamo solo colleghi ma anche amici”. Proprio Conti era stato il primo presentatore de ‘L’Eredità’, prima di passare la palla al compianto Fabrizio Frizzi. Poi dal 2018 è arrivato Insinna, riscuotendo lo stesso successo.

Conti attualmente è positivo ed è rinchiuso in casa. La scorsa settimana ha condotto proprio dal salotto della sua abitazione ‘Tale e Quale Show’, ma per la puntata del 6 novembre deve dare purtroppo forfait.

