Andrebbero inventati nuovi vocaboli per parlare di Lucia Javorcekova e della sua inarrivabile bellezza. Quel suo fisico fa sognare chiunque.

Visualizza questo post su Instagram •skin code• Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova) in data: 4 Nov 2020 alle ore 11:19 PST

Una abbronzatissima Lucia Javorcekova su Instagram ci dà il buongiorno più bello che ci sia. La modella originaria della Slovacchia si trova attualmente a Dubai, dove ogni giorno regala ai suoi tanti followers degli scatti sensazionali.

Leggi anche –> Justine Mattera, il costume non copre nulla: praticamente è senza niente. Tutto vero – FOTO

Quest’oggi ad accogliere i tanti ammiratori della 30enne ‘dea’ proveniente dall’Europa dell’Est è il suo magnifico lato B. Reso ancora più bello dai raggi del sole che vi ci sono posati sopra. E viene da invidiarli. Perché chiunque vorrebbe ammirare, toccare, passare del tempo con la straripante Lucia. Che è in assoluto una delle donne più belle che ci siano in circolazione. Ogni sua fotografia è sensazionale ed unica, e lei si diverte molto a mostrare quello che il suo vero essere.

Leggi anche –> Valentina Ferragni, con questo look sembra Chiara. Non vi pare? – FOTO

Lucia Javorcekova, il suo profilo Instagram è una miniera d’oro

Non c’è alcuna mancanza di pudore nel suo modo di esibirsi. Tutto avviene con eleganza e con classe, come dimostrano anche i tantissimi complimenti che Lucia riceve costantemente anche da altre donne. Mostrare le proprie bellezze è un modo per sentirsi libra, come la stessa Javorcekova ha più volte scritto a corollario di tante sue immagini.

Leggi anche –> Benedetta Parodi , la cucina ma anche un fisico da perdere il fiato – FOTO

Ogni volta è più che desiderabile e sembra incredibile che il suo corpo abbia dovuto affrontare una gravidanza e superarne i postumi. Infatti Lucia è diventata mamma nel 2015 di una bellissima bambina ed è molto felice con suo marito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter