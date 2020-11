Lutto a Mediaset e per la famiglia di Silvio Berlusconi. E’ morta la moglie di Fedele Confalonieri

È lutto a Mediaset e per la famiglia Berlusconi. È morta a Milano Annick Cornet, la moglie del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri.

La donna era malata da tempo ed era ricoverata in ospedale. Si è spenta questa mattina circondata dall’effetto dei suoi cari.

Una donna che è sempre stata accanto al suo marito, figura di spicco di Mediaset nonché pilastro dell’azienda, una delle più grandi in Italia. Oltre a Fedele, la signora lascia due figli: Aline e Yves.

Tutta Mediaset si stringe al dolore che ha colpito il presidente dell’azienda e anche al figlio Yves, vicedirettore della direzione informazione Mediaset, e di tutti i loro familiari.

Lutto a Mediaset, addio alla signora Confalonieri

La signora Cornet è sempre stata discreta, lontano dai riflettori. Ha accompagnato con garbo il marito, in maniera silenziosa uun uomo di successo che insieme a Silvio Berlusconi ha dato vita non solo ad una grande azienda ma anche ad un’emittente televisiva di spicco, oggi attiva in tutta Europa.

Su di lei una volta Fedele Confalonieri rivelò: “Hymne à l’amour cantato da Edith Piaf era una delle nostre canzoni, insieme a quelle di Juliette Greco, Mouloudji, Brassens, Yves Montand, Charles Trenet”.

Una coppia di altri tempi, insomma, che oggi si è sciolta ma solo in vita.

