Malore nella casa del Grande Fratello, le ultime

Malore nella casa del Grande Fratello, preoccupazione per le condizioni di salute di uno dei concorrenti: le ultime da Cinecittà

E’ stato fin dall’inizio uno dei personaggi più discussi dell’edizione attuale del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli, attore, ha fatto molto parlare di sé per la liaison all’interno della casa con Elisabetta Gregoraci. Un rapporto che ha infiammato le cronache di gossip all’esterno della casa, raccogliendo i pareri più disparati all’interno della community del web, ma che anche all’interno delle mura di Cinecittà ha tenuto banco. Fino all’epilogo degli ultimi giorni, con la Gregoraci che avrebbe stoppato il suo giovane spasimante, affermando di non poter portare avanti una relazione. I presupposti tra i due sarebbero troppo diversi. Non l’unica brutta notizia per Pretelli, che in queste ore sta avendo anche altre preoccupazioni.

Grande Fratello, malore per Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è successo

Proprio lui infatti sarebbe stato vittima di un malore all’interno della casa, con le sue condizioni di salute da chiarire. Alla base di tutto, ci sarebbe l’allergia di Pierpaolo al limone. Ma come è venuto in contatto con l’ingrediente?

Dalle prime ricostruzioni, sembra che abbia ingerito qualcosa dall’interno di una padella dove era stata cucinata carne al limone. La reazione allergica sarebbe stata piuttosto violenta e adesso Pierpaolo si trova isolato in confessionale, alle prese con gonfiori vari, in attesa che gli vengano prestate le cure del caso. Una disavventura decisamente poco piacevole per l’attore, scopriremo nelle prossime ore se ciò pregiudicherà la prosecuzione della sua avventura all’interno della casa.

