Marika Fruscio, minigonna cortissima e seno che esplode. Che bomba – FOTO

Il seno incontenibile di Marika Fruscio alimenta il piacere dei fans con un colpo d’occhio degno di nota: da infarto fulminante

La conduttrice brianzola, innamorata “folle” del tifo partenopeo, Marika Fruscio dà ancora spettacolo sulle frequenze di Instagram. Le capacità fisiche sono tutte dalla sua parte ed è per questo motivo che la showgirl ha fatto tanta strada, prima di prendersi la scena.

La “gavetta” della showgirl la si può riassumere attraverso presunti flirt con personaggi famosi del mondo dello spettacolo e pose strabilianti da calendario. Il tunnel di passaggio, prima di raggiungere il traguardo, nelle vesti di conduttrice di emittenti televisive sportive locali porta la firma in alcuni concorsi di bellezza molto succulente e affascinanti.

Tra queste vi è la partecipazione ad “Escile“, in cui viene “misurata” la straordinaria forma fisica, tra la spietata concorrenza. Una delle sue “antagoniste” è stata la showgirl Francesca Brambilla, ma in qualità di predestinata nulla le avrebbe potuto togliere il posto sul podio delle avvenenze speciali. Oggi Marika occupa un posto importante in “sella” alle programmazioni sportive sul calcio Napoli.

Marika Fruscio, outfit favoloso di colore arancio: incredibilmente bella

Dall’alto della passione incondizionata per il club di Aurelio De Laurentiis, Marika Fruscio fa sognare i follower dei social ad occhi aperti. In qualità di web influencer dream è ogni volta l’assoluta protagonista di scatti sul set di presentazione.

La testimonianza più concreta è sicuramente Instagram, dove Marika si “diverte” a mettere in risalto il suo repertorio, pieno di forme allucinanti. Tra una battuta e l’altra scambiata in pubblico con gli amici opinionisti, la showgirl brianzola, innamorata perduta dei colori “azzurri” si sbilancia appositamente per non far mancare proprio nulla agli appassionati che l’ammirano da tutte le direzioni.

La minigonna cortissima di colore arancione, sfoggiata prima della nuova puntata sportiva, in onda su Top Calcio 24 mette a nudo ogni peculiarità di una bellezza a dir poco “illegale“.

Visualizza questo post su Instagram A tra poco 17 30…..COPPE PAZZE🏆📺⚽️ Top Calcio24 ⚽️ Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10) in data: 4 Nov 2020 alle ore 8:06 PST

A dominare la scena in “anteprima” è un seno che esplode dal vestito, con una Marika Fruscio molto tesa per l’evento che sta per iniziare. E voi invece siete pronti ad assistere all’ennesimo “giro” di sensualità?

