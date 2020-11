Martina Stella, vestitino sexy e spacco profondo: gambe da urlo – FOTO

Martina Stella sta facendo impazzire tutti sui social network: l’attrice poco fa ha postato una serie di scatti da mozzafiato.

Martina Stella è sempre più avvenente sui social network: l’attrice continua a postare scatti da urlo in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza. La 35enne è in splendida forma e le sue curve fanno impazzire tutti. La nativa di Impruneta, poco fa, ha condiviso una serie di scatti incredibili in cui indossa un vestitino estremamente sexy. I fan sono letteralmente in delirio e stanno commentando con enfasi.

Martina Stella, vestitino sexy e spacco profondo: che gambe!!

Martina ha condiviso sei fotografie favolose: la 35enne indossa un vestitino incredibile con spacco profondo. Le sue gambe meravigliose deliziano la platea. Anche il décolleté è ben visibile e lascia i follower a bocca aperta. “La bellezza di una foto è in grado di trasmettere emozioni forti”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 9mila cuoricini e tanti commenti.

L’attrice, la scorsa settimana, ha bloccato letteralmente il web con foto stupefacenti: la classe 1984 piazzò le sue gambe in primissimo piano.

