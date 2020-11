Milan-Lille dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Milan-Lille. Tutte le info del match di cartello, valido per la terza giornata del Girone H di Europa League

Reduce dal 24esimo risultato utile consecutivo, il Milan di Pioli si riaffaccia subito in Europa League, con l’obiettivo di mettere il timbro definitivo sulla qualificazione alle fasi eliminatorie. Questa sera alle ore 21:00, nel teatro del San Siro ci sarà il sorprendente Lille, attualmente secondo, alle spalle del solito PSG, nel campionato di Ligue 1.

La formazione rossonera è un “rullo compressore” dall’inizio di campionato o meglio dal dopo lockdown, quando ha iniziato ad inanellare esclusivamente risultati positivi nei match ufficiali di stagione. La conferma di Mister Pioli in panchina da una parte e di Ibrahimovic in campo dall’altra, sono state la mosse vincenti della società, con l’obiettivo di costruire un progetto di sicuro divenire e con un’identità ben precisa

Milan-Lille, dove vedere il “Big match” del Girone H di EL

Il Milan è chiamato all’ennesima conferma di uno stato di forma straordinario, nel teatro del San Siro. Il “Big match” d’andata del Girone H che lo vedrà fronteggiare il Lille di Galtier Christophe sarà visibile a partire dalle ore 21:00 di questa sera, in chiaro su TV8.

La gara potrà essere seguita da appassionati e tifosi sulle frequenze di Sky e più precisamente di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Inoltre sarà possibile assistere alla sfida in diretta streaming, sulle emittenti digitali di Sky Go e Now Tv, raggiungibili con opzione scaricamento da tablet, smartphone o computer e con relative credenziali d’accesso

Milan-Lille, le probabili formazioni