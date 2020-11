Mina torna a emozionare con la sua voce: in arrivo un grande progetto

A fine mese in arrivo un nuovo progetto discografico di Mina davvero speciale: ecco la presentazione di “Cassiopea” e “Orione”

Lei è una delle più grandi artiste italiane di sempre che ha contribuito con la sua voce a costruire il patrimonio musicale del nostro Paese. Parliamo di Mina che per la gioia di tutti continuerà a regalarci delle vere perle artistiche. A distanza di un anno dal rilascio di Mina Fossati, l’album realizzato in collaborazione con Ivano Fossati, arriva l’annuncio di un nuovo grande progetto discografico. Si tratta di una doppia raccolta intitolata “Italian Songbook” che vuole andare a omaggiare alcuni dei brani italiani più noti, reinterpretati dall’immensa voce di Mina.

Mina presenta la doppia raccolta: Cassiopea e Orione

La raccolta sarà pubblicata il prossimo 27 novembre e si comporrà di due uscite singole: una chiamata Cassiopea e una Orione, nomi che fanno riferimento alla mitologia greca. La prima si colora di blu e conterrà delle immagini esclusive e un inedito intitolato “Un tempo piccolo“, scritto da Franco Califano. La seconda invece è rappresentata dal colore rosso e oltre a nuove immagini conterrà l’inedito “Nel cielo dei bars“, scritto da Fred Buscaglione e Leo Chiosso.

Entrambe le uscite avranno quindici tracce ciascuna e andranno a celebrare il patrimonio musicale italiano. Mina interpreterà alcuni brani che hanno fatto la storia: da “Caruso” di Lucio Dalla a “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli. Ma anche “Il cielo in una stanza“, “Almeno tu nell’universo“, “Malafemmena“, “I migliori anni della nostra vita” e molti altri.

Una voce unica, in grado di interpretare a proprio modo ogni singolo brano e di emozionare chiunque la ascolti. Mina è e resterà per sempre una perla rara della musica italiana e il pubblico è grato di poter continuare a giovare del suo straordinario talento e della sua visione artistica.

La raccolta “Italian Songbook” non si comporrà solo di questi due capitoli, sembra infatti che in futuro ne verranno rilasciati degli altri. Mina si sarà anche allontanata dai riflettori, ma solo fisicamente. La sua immensità artistica è invece ancora presente, per la felicità di tutti.

