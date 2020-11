Nuovo Dpcm, quando serve l’autocertificazione

Con il nuovo Dpcm torna l’uso dell’autocertificazione. Vediamo quando serve in base alle diverse norme delle tre zone in cui è divisa l’Italia

Torna l’autocertificazione per gli spostamenti nel mese di novembre. Con il nuovo Dpcm che entra in vigore domani, venerdì 6 dicembre, l’autocertificazione tonerà a farci compagnia, da portare sempre dietro insieme alla mascherina, per ogni tipo di spostamento.

Per i cittadini non è tuto chiaro e muoversi nella selva delle nuove regole diventa un labirinto dal quale non sempre se ne esce con serenità. I divieti sono tanti e diversi in base alle zone in cui l’Italia è stata divisa da ieri sera ma stando all’interpretazione che ne dà il Viminale dovrebbe essere usata per muoversi ovunque in deroga ai divieti.

Per avere maggiori certezze bisognerà attendere però la nuova circolare del capo di gabinetto del Viminale che avrà come oggetto proprio le specifiche sull’uso dell’autocertificazione.

Il modulo dell’autocertificazione è già disponibile sul sito del Viminale (CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO) e va scaricato e compilato spiegando il motivo dello spostamento quando ci si muove fuori dagli orari o dalle zone consentite. In tutta Italia è necessario dunque compilarlo per gli spostamenti nelle ore di coprifuoco.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, come ridurre il rischio di contagio nella propria abitazione

Nuovo Dpcm, autocertificazione zona per zona

L’autocertificazione tornerà prepotente nelle zone rosse del Paese che da domani saranno in un lockdown soft. Qui gli spostamenti saranno consentiti solo per motivi di lavoro, salute e necessità come per andare a fare la spese, accompagnare o riprendere i bambini a scuola o anche recarsi da parrucchieri e barbieri.

Vietato muoversi da comune o regione diversi da quelli di residenza se non per motivo di necessità. Ecco che in queste zone, anche se il Dpcm non lo specifica, l’interpretazione più accreditata al momento è quella che l’autocertificazione va sempre esibita ad ogni controllo.

Per la zona arancione non cambiano molto le cose. Tutti i cittadini che si spostano fuori dagli orari e dai luoghi consentiti dovranno esibire ai controlli il modello.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, la fase tre per il vaccino parte in Italia

Nella zona gialla, con molte meno restrizioni, l’autocertificazione va esibita solo durante le ore di coprifuoco se ci si sposta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.