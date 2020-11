Pandemia, Al Trivulzio di Milano sono risultati positivi 64 dipendenti

Nel Pio Albergo Trivulzio di Milano sono stati trovati 64 dipendenti positivii al coronavirus su un totale di 551

Sono risultati positivi 64 dipendenti dell’albergo Trivulzio di Milano su 551 totali. Tuttavia alcuni sono ancora in attesa del risultato e almeno 45 sono falsi positivi, pertanto dovranno ripetere l’esame. La casa di cura per anziani era già stata al centro di un’inchiesta della Procura, poiché a marzo è stato uno dei luoghi che ha fatto più morti per anziani di altri.

Dal 9 ottobre l’istituto aveva chiuso le porte a tutti i visitatori, per evitare una situazione simile a marzo. A quanto pare però i casi sono in aumento, anche se bisogna verificare tutti questi falsi positivi che rischiano di compromettere la situazione.

Tamponi ogni 15 giorni per controllo nell’Istituto per anziani

Dal 4 novembre è ricominciato uno screening per i sanitari che dovranno eseguire ogni 15 giorni, prevede triage e tampone. Difficile è la situazione per gli Istituti di cura, fra il grande via e vai di visitatori e i dipendenti che sono a stretto contatto con i pazienti 24 ore su 24, gestire la diffusione è davvero complesso.

Avevano anche sospeso i ricoveri in cure intermedie e le palestre per degenza, a causa dell’aumento continuo di casi a Milano. Queste misure però non sono servite a impedire la diffusione all’interno dell’Istituto. La questione dei falsi positivi è un grande problema che riguarda tutti. Se la stessa cosa fosse successa in altri frangenti e che riguarda un maggior numero di persone a livello nazionale.

Bisognerebbe riconsiderare i dati sulla curva epidermica che forse scenderebbe a questo punto. Difficile a dirsi e vista la complessità nel gestire i tamponi da effettuare, data la grande richiesta nuovamente. Non è pensabile far ripetere a ogni singolo individuo il tampone.

