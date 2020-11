Paola Perego: “Io, positiva al Coronavirus, vi racconto cosa penso”

Paola Perego. La popolare conduttrice televisiva ha confessato di essere stata contagiata dal Coronavirus. La sua condizione di salute

Il contagio da Coronavirus non guarda in faccia nessuno. Molti sono i volti noti del panorama dello spettacolo nostrano ed internazionale che, a poco a poco, stanno dichiarando apertamente di essere risultati positivi.

Schiere di fan e utenti più o meno curiosi, attestano i loro sentimenti di preoccupazione e vicinanza in maniera diretta grazie alla praticità dei social network.

Anche la popolare conduttrice tv Paola Perego aveva pubblicato sei giorni fa un post sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica, a casa sotto controllo medico.”

Paola Perego. Le sua condizioni di salute

Sono fioccati tra i commenti molti messaggi di supporto anche di amici e colleghi celebri tra cui Nek, Antonella Clerici, Sabrina Salerno, Elisa Isoardi, Rita Dalla Chiesa, Paola Turci, Carlo Conti.

Meno di un giorno fa, dalla diretta interessata arrivano ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute: “Seppure positiva io sono un soggetto cosiddetto “asintomatico”.

Dopo i primi giorni, tuttavia, dei sintomi sono comparsi: dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia.”

Peggiora quindi la sua situazione anche se non in maniera preoccupante. Paola Perego tiene a sottolineare quanto si ritenga comunque fortunata all’idea di essere stata colpita dal morbo in maniera poco grave, il suo pensiero va a tutte quelle persone costrette in terapia intensiva e la cui salute è appesa ad un filo. E’ un rischio globale che coinvolge tutti, nessuno escluso a 360°. La conduttrice fa un appello sentito a tutti i suoi follower: “Continuiamo a fare tutto quello che è necessario per preservare la nostra salute e quella degli altri.”

