Paola Turani ha un nuovo look è fantastica, lo condivide su Instagram-FOTO

La Turani cambia look ed è meravigliosa, condivide la foto su Instagram i fan commentano poco convinti

Visualizza questo post su Instagram New look 😜💥 Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 4 Nov 2020 alle ore 11:03 PST

L’influencer Paola Turani ha deciso di cambiare look e si è fatta la frangetta ai capelli. Tuttavia i fan più attenti non ci credono perché già una volta li ha ingannati facendogli credere di aver cambiato i capelli, ma non era vero. Questa volta, è per finta finta di nuovo, lo conferma nei commenti spiegando che si è tolta la finta frangetta nelle stories. Alla Turani piace giocare con i suoi follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giovanna Palmieri, gli scatti “rubati” sui social che la fanno commuovere – FOTO

La Turani durante uno shooting appare incredibile

Paola Turani ha girato uno shooting sul Lago di Endine, location stupenda e autunnale perfetta per risaltare gli abiti invernali che ha indossato. Nelle stories, l’influencer appare serissima ma spiega ai suoi fan che è solo a causa dello shooting. La modella infatti rivela che quando deve scattare delle foto, entra completamente nel mood che deve interpretare per tutto il tempo delle riprese. In questo caso il mood, come spiega l’influencer era serio e malinconico pertanto anche lei è apparsa così.

Una volta finito lo shooting è tornata la gioiosa e allegra Paola di sempre. La giovane influencer infatti è una ragazza sempre simpatica nelle stories, ama scherzare e ridere. Per Halloween si è travestita insieme a suo marito e ai loro due cani, da Famiglia Addams. Hanno girato un mini video divertente, in cui appaiono tutti e quattro travestiti e sono davvero bellissimi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Intervista a Gigi Proietti, Il VIDEO inedito di Le Iene ha commosso il web

Visualizza questo post su Instagram La famiglia Addams “Turpella’s Edition” 🎃 #halloween Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 31 Ott 2020 alle ore 2:59 PDT

Sono tra l’altro rientrati in Lombardia pochi giorni fa dalla montagna. Giusto in tempo per il nuovo lockdown previsto per la regione, che come al solito è in zona rossa a causa dei molti contagi avvenuti nei mesi scorsi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.