Un uomo di 63 anni è deceduto martedì sera in provincia di Piacenza, dopo aver investito un cinghiale con la propria auto, finita poi in un canale.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Nella serata di martedì, un uomo di 63 anni è deceduto in un incidente consumatosi lungo la via Emilia Parmense tra Fiorenzuola e Alseno, in provincia di Piacenza. La vittima si trovava, insieme alla moglie, in auto che ha impattato prima contro un cinghiale che stava attraversando la strada e successivamente contro un albero, dopo essere finita fuori strada in un canale che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno provato a rianimare il 63enne, per cui ogni tentativo è stato vano. La moglie è rimasta ferita e trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Piacenza, investe un cinghiale e finisce con l’auto in un canale: muore uomo di 53 anni

Terribile incidente nella serata di martedì 3 novembre, in provincia di Piacenza, nel quale un uomo ha perso la vita, mentre la moglie è rimasta ferita. La vittima è Tommaso Lo Grasso, 63enne impiegato delle Poste di origine siciliana che si era trasferito in Emilia per stare vicino alle figlie. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Giornale di Sicilia, Lo Grasso martedì sera stava percorrendo in auto, insieme alla moglie, via Emilia Parmense, tra Fiorenzuola e Alseno, quando improvvisamente, ha investito un cinghiale che stava attraversando la strada. Dopo l’impatto, il veicolo è finito fuori strada, in un canale, terminando la propria corsa contro un albero. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all’uomo che tra pochi giorni avrebbe festeggiato il suo 63esimo compleanno.

Accortosi dell’auto nel canale, un automobilista di passaggio ha avvertito i soccorsi che si sono precipitati sul luogo della tragedia. Il personale medico, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. La moglie, riporta Il Giornale di Sicilia, è rimasta ferita non gravemente e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno recuperato l’auto finita fuori strada ed hanno rimesso in sicurezza la strada.

La dinamica del sinistro costato la vita al 63enne è al vaglio dei carabinieri di Piacenza che, Giunti sul posto, hanno provveduto ai rilievi del caso.

